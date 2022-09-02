NASA в субботу вновь попробует запустить ракету на Луну: что известно

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США изначально планировали старт миссии 29 августа, но его отменили после того, как попытки привести один из четырех двигателей ракеты в надлежащий температурный диапазон оказались неудачными.

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в субботу, 3 сентября, предпримут вторую попытку запустить свою ракету на Луну после того, как тестовый полет в начале недели был упразднен.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что беспилотная миссия Artemis-1 приблизит США к возвращению астронавтов на Луну через пять десятилетий после того, как в последний раз люди ступали на поверхность Луны.

Как известно, в NASA изначально планировали старт миссии 29 августа, но его отменили после того, как попытки привести один из четырех двигателей ракеты в надлежащий температурный диапазон оказались неудачными.

Новая попытка запуска назначена ориентировочно с 21:17 по Киеву. Метеоролог запуска сказал, что вероятность дождя или грозы в день запуска составляет 60%.

«Artemis-1 предназначен для испытания 98-метровой ракеты Space Launch System и расположенной сверху капсулы для экипажа Orion. Он будет оснащен манекенами и датчиками для регистрации ускорения, вибрации и уровня радиации. Планируется, что Artemis-2 выведет астронавтов на орбиту вокруг Луны без высадки. А уже Artemis-3 и его экипаж планируют приземлить на поверхность Луны не раньше 2025 года», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, ученые рассказали, как может разрушиться вся Солнечная система. Согласно новому исследованию ученых из Канады, из-за небольших изменений в орбитах планет, вызванных проходящей мимо звезды, может рухнуть вся Солнечная система.

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