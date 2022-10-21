Конец миссии: аппарат NASA вышел из строя

Эксперты сообщили о поломке аппарата Geotail, изучавшего магнитосферы Земли, в частности защиту от солнечного излучения и потоков солнечных частиц.

Космический аппарат Geotail был задействован в 1992 году и изучал хвостообразную область магнитного поля Земли.

Однако прослужив 30 лет, он вышел из строя и должен закончить свою миссию, миссию, пишет Space.

Geotail был оснащен двумя регистраторами данных. Эти приборы исправно работали в течение 20 лет, но позже один из них повредился, это произошло в 2012 году. Его работоспособность так и не удалось восстановить.

NASA отправляло на орбиту космический аппарат Geotail для изучения магнитосферы Земли, которое окутывает нашу планету и защищает от солнечного излучения и потоков солнечных частиц, которые прилетают к нам в результате вспышек на Солнце.

Этот аппарат был рассчитан всего на 4 года службы, как считали американские и японские ученые, но в итоге прослужил в 7 раз дольше.

Сейчас ученые из NASA и JAXA активно работают над выявлением причины поломки и пытаются восстановить его работу. Первые попытки в этом направлении не увенчались успехом. Без работающего единственно прибора Geotail не может ни собирать новые данные о магнитном поле, ни тем более отправлять их на Землю.

Если ученые не смогут вернуть аппарат к жизни, то это будет означать конец его миссии.

Ранее Курсор писал, что NASA с помощью миссии DART удалось изменить орбиту астероида Диморфос.