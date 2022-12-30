NASA занимается спасением российских космонавтов: почему россии до них нет дела

NASA разрабатывает планы по спасению экипажа российского корабля «Союз», который с 14 декабря находится в аварийном состоянии.

NASA обратилась в SpaceX с просьбой помочь спасти космонавтов, находящихся на поврежденном российском корабле «Союз».

Об этом сообщает Reuters.

NASA в данный момент изучает возможность использования космического корабля компании SpaceX Crew Dragon для миссии по спасени членов экипажа МКС. Критическая ситуация возникла после того, как в российской капсуле во время стыковки с орбитальной лабораторией произошла утечка жизненно важной охлаждающей жидкости.

Пока роскосмос* выясняет причину прорыва магистрали охлаждающей жидкости на внешнем радиаторе российского космического корабля «Союз МС-22» и обещает вернуть экипаж из двух российских космонавтов и одного американского астронавта на Землю в начале следующего года, в NASA не намерены ждать и готовят запасной вариант.

Возможное участие компании в миссии под руководством россии подчеркивает степень предосторожности, которую NASA предпринимает для обеспечения безопасного возвращения астронавтов на Землю, если планы, разработанные россией, провалится.

Негерметичная капсула «Союз» доставила американского астронавта Фрэнка Рубио и космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина на космическую станцию в сентябре для шестимесячной миссии. Они должны были вернуться на Землю в марте 2023 года.

Четыре других члена экипажа станции — еще двое из NASA, третий российский космонавт и японский астронавт — прибыли в октябре на капсуле Crew Dragon компании SpaceX по контракту с NASA, которая также остается припаркованной на МКС.

Капсула Crew Dragon компании SpaceX стала центральным элементом усилий NASA по пилотируемым полетам на низкую околоземную орбиту. Помимо «Союза», это единственная организация, способная доставлять людей на космическую станцию и обратно.

Ранее Курсор писал, что в NASA сообщили о неожиданных последствиях из-за сбития астероида.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!