NASA запускает новую миссию, которая может раскрыть тайну появления Земли

Если догадка ученых окажется верной, это может раскрыть человечеству тайну формирования нашей планеты.

Научные эксперты NASA запланировали запуск миссии к астероиду Психея, которая состоится 5 октября. Этот астероид представляет особый интерес, так как предполагается, что он может быть металлическим ядром молодой планеты.

Об этом пишет "New Scientist".

Психея занимает около 300 километров в самой широкой части, и он обращается вокруг Солнца за 5 земных лет. Это относительно небольшой размер для астероида, особенно учитывая то, что он находится втрое дальше от Земли, чем дальний Марс. Из-за этих факторов ученые имеют ограниченные данные о Психее, включая поверхность, происхождение и состав.

По имеющимся данным, Психея, скорее всего, в основном состоит из металла, который, как предполагается, в основном является железом.

Отсутствие информации о Психее делает его исследование еще более увлекательным, поскольку астероид такого типа никогда раньше не был изучен так близко. Последние наблюдения указывают на то, что Психея может содержать больше силикатных минералов, чем предполагалось ранее. Ученые с уверенностью заявляют, что этот астероид будет представлять настоящую научную сенсацию.

Миссия NASA к Психее запланирована на 2029 год. Космический аппарат оснащен четырьмя научными инструментами: камерой, спектрометром для анализа состава астероида, магнитометром для изучения магнитного поля и телекоммуникационной системой, которая будет использоваться для измерения гравитационного поля и внутренней структуры Психеи. Эти инструменты позволят ученым получить детальную информацию о составе и характеристиках астероида.

Накануне ученые заявили, что человечество отделяет от планетарной катастрофы всего три шага.