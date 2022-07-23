Насколько COVID-19 опасен для детей: результаты нового исследования

Коронавирус продолжает мутировать и распространяться по всему миру, поэтому о завершении пандемии говорить еще рано. Недавно ученые провели новое исследование, чтобы оценить скорость передачи заболевания в семьях и оценили его влияние на детский организм.

Об этом сообщает издание Research Square.

Чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, многие страны ввели определенные меры. Предполагалось, что дети и подростки являются основными переносчиками заболевания, хотя болеют его в более легкой форме. В связи с этим закрывались учебные заведения.

В новом исследовании эксперты оценили, с какой скоростью вирус передается в семьях. Для участия в эксперименте они пригласили 300 семей, которые имели хотя бы один задокументированный случай COVID-19. У всех добровольцев взяли образцы крови и получили данные о демографии, тестировании на коронавирус, истории предыдущей инфекции, мерах, предпринятых во время карантина, и текущем состоянии здоровья.

Результаты эксперимента показали, что более 61% членов болели коронавирусом, что выше предыдущих оценок на январь 2021 года. Но уровень заболеваемости среди взрослых и детей был одинаковый. Большинство инфекций SARS-CoV-2 были занесены в семьи именно взрослыми.

Также исследователи определили, что люди, младше 18 лет, легче переносят болезнь и менее восприимчивы к ней, соответственно, имеют низкий уровень передачи вируса другим людям. В связи с этим, ученые предположили, что борьба с COVID-19 должна быть сосредоточена на взрослых, а не на детях.

«Курсор» писал ранее, по каким органам сильнее всего бьют новые штаммы COVID-19.