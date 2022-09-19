Настоящий кошмар: случилась массовая утечка, связанная с видеоигрой GTA 6

Всемирно известная игровая студия Rockstar Games допустила масштабную утечку, в ходе которой в сеть попали фото, видео и исходный код тестовой версии Grand Theft Auto 6.

«Слитый» контент демонстрируют наброски игрового процесса и саму разработку долгожданного продолжения серии GTA. Опубликованные материалы сразу распространились по многим соцсетям.

Об этом сообщил пользователь под псевдонимом teapotuberhacker на GTAForums.

Преимущественно на фото/видео показаны отдельные аспекты GTA 6, среди которых стрельба, расположение объектов на локациях, реакция NPC на действия пользователя и так далее. Также есть полноценные кадры игрового процесса, где герой грабит кафе, наблюдает за уличным трафиком и пытается скрыться от полицейских.

Следует отметить, что эти материалы не являются финальной версией игры, а лишь тестовой, которую используют работники Rockstar Games. Именно поэтому на многих видео незаметно традиционных эффектов, текстур и прочих аспектов. Помимо этого, в утечке можно увидеть улицы города Хомстеда, что в штате Флорида.

Всего в утечке файлов на почти 3.5 ГБ. В том числе 10000 строчек кода и девкит PS4. На фоне этого американский издатель Take-Two Interactive, владеющий компанией Rockstar Games, начал блокировать видео с геймплеем GTA 6 на YouTube. Правдивость этого слива подтвердил авторитетный Джейсон Шрайер.

«Не то, чтобы были большие сомнения, но я подтвердил от источников Rockstar, что массовая утечка Grand Theft Auto VI в эти выходные действительно реальна. Конечно, кадры ранние и незаконченные. Это одна из крупнейших утечек в истории видеоигр и настоящий кошмар для Rockstar Games», – сообщил он в Twitter.

В связи с этим уже высказался известный американо-израильский сценарист, программист, креативный директор и вице-президент компании Naughty Dog Нил Дракманн.

«Моим коллегам-разработчикам, пострадавшим от последней утечки, знайте, что, хотя сейчас это кажется ошеломляющим, это пройдет. Однажды мы сыграем в вашу игру, оценим ваше мастерство, и утечки будут переведены в сноску на странице Википедии. Продолжайте стараться. Продолжайте заниматься искусством», – написал он в Twitter.

Ранее «Курсор» сообщал, что американские ученые рассказали о пользе видеоигр.