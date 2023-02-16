Наступление в феврале отменятся: кремль сдвинул дату новой атаки

Эксперты прогнозировали, что новое нападение будет приурочено к годовщине полномасштабного военного вторжения россии в Украину, но ситуация внезапно изменилось.

Война в Украине длится почти год. Целый год армия россии* топчется на одном месте, не имея значительных успехов на фронте. И вот, казалось бы, в годовщину начала большой войны президенту рф владимиру путину необходимо предоставить своему народу хоть какой-то военный успех. И тут было бы логичней показать всю мощь «второй армии мира», но пока в кремле не готовы. Мировые военные эксперты считают, что дату нового «большого наступления» в россии решили сдвинуть на несколько месяцев.

Об этом пишет CNN.

По оценкам американских военных, оккупантам потребуется время до мая, чтобы восстановить достаточную мощь для нового нападения. В связи с этим уже сейчас фиксируется увеличение россией сил в приграничных регионах рф. Так же, сейчас заканчивают обучение некоторые подразделения мобилизованных, которые были набраны в результате частичной мобилизации, объявленной путиным в сентябре 2022 года. Но несмотря на увеличение численности, западные союзники не видят свидетельств существенных изменений в способности этих сил проводить общевойсковые операции, необходимые для захвата и удержания новой территории.

Эксперты считают, что если внезапно новое нападение произойдет раньше, то это будет мясорубка российской живой силы, и успехом оно увенчается исключительно для ВСУ. Однако США считают вероятным, что российские силы пойдут в наступление раньше, чем будут готовы. Причина этого — политическое давление со стороны Кремля.

Ранее «Курсор» информировал, что российский оппозиционер рассказал о планах Байдена и путина в войне в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!