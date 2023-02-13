Война в Украине: Российский оппозиционер рассказал о планах Байдена и путина

Оппозиционер заявил, что скоро будет ровно год с начала полномасштабного вторжения россии* в Украины, но кремлю нечем похвастаться.

По словам российского оппозиционера, правозащитника и бывшего депутата госдумы россии Марка Фейгина, в преддверии годовщины полномасштабной войны президент США Джо Байден совершит визит в Польшу. Некоторые считают, что, возможно, Байден может посетить и Украину. При этом президент россии владимир путин боится 24 февраля как огня.

Об этом он сказал в новом выпуске «Балаканки», сообщает УНИАН.

По словам Фейгина,в Польше у байдена запланированы различные встречи и выступление с заявлениями о передаче вооружения Украине. Он добавил, что вполне возможно, что во время этого визита будут озвучены какие-либо намеки на деоккупацию Крыма. Байден также может заявить и о том, какой вклад Америка вносит в будущую победу Украины в войне против рф.

Фейгин, говоря о выступлении путина, сказал, что для москвы все все печально, потому что нет поводов для хвастовства. россия не смогла реализовать поставленные цели в войне в Украине. путин приказал захватить весь Донбасс до весны, но и это вряд ли получится у российской армии.

Фейгин добавил, что путин не очень хочет выступать, но не может отказаться из-за годовщины вторжения в Украину. Оппозиционер считает, что не стоит ожидать чего-то от выступления путина. По его словам, путин в очередной раз попытается обосновать так называемую «сво».

Ранее Курсор писал, что в ISW объяснили, зачем рф манипулировала темой переговоров с Украиной. В декабре 2022 года российская федерация* подавала сигналы о готовности якобы провести мирные переговоры с представителями украинской власти. Но при этом в кремле продолжали соблюдать свои максималистские цели по захвату Украины.

Курсор сообщал, что по словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Черняка, нового масштабного наступления со стороны рф на годовщину войны с Украиной не будет, агрессор не имеет на это ресурсов.

Еще мы писали, что скорее всего украинская армия в 2023 году будет идти в контрнаступление на юге с центром в Мелитополе.

Также британские разведчики опубликовали последние данные по потерям россии в войне против Украины. В спецслужбе заявили, что за последние несколько недель оккупанты понесли самые большие потери за все время боевых действий.

Наша редакция писала, что советник главы Офиса президента Украины заявил, что «правильная финализация войны» существенно ускорит вступление Украины в ЕС и позволит избежать даже вероятности потери своей государственности.

Аналитики ISW раскрыли катастрофические потери армии рф на войне в Украине. Эксперты сделали свой вывод, основываясь на данных Национального архива США, согласно которым количество погибших во Вьетнаме за 8 лет боевых действий составило ориентировочно 58 тысяч человек.

Курсор информировал, что у Зеленского рассказали, как должна закончиться война против россии. По словам советника главы Офиса президента Украины, «правильная финализация войны» существенно ускорит вступление Украины в ЕС и позволит избежать даже вероятности потери своей государственности.

Напоминаем, что россия избрала новую тактику для войны в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!