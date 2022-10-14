НАТО разрабатывает план восстановления оборонной промышленности Украины

На следующей неделе состоится первая встреча между странами альянса и представителями Украины по обсуждению десятилетнего плана.

Страны НАТО разрабатывают рассчитанный на 10 лет план восстановления военно-промышленного комплекса Украины.

Как заявил изданию POLITICO представитель альянса, для того чтобы обеспечить полную совместимость Украины с НАТО, стороны рассмотрят требования оборонного планирования.

«Мы рассмотрим требования к оборонному планированию, чтобы обеспечить полную совместимость Украины с НАТО. Речь идет о переходе от советского оборудования к западному», – отметил чиновник.

Страны НАТО разрабатывают рассчитанный на 10 лет план восстановления военно-промышленного комплекса Украины.

Чиновники альянса уже проводили встречу в этом месяце, чтобы начать планирование помощи украинской оборонной промышленности, одновременно пополняя свои запасы оружия и техники.

Но эти новые усилия альянса будут сосредоточены только на Украине.

«Мы будем искать способы восстановить оборонную промышленность Украины», – сказал чиновник.

Члены НАТО намерены прилагать более широкие усилия, чтобы выйти за рамки удовлетворения повседневных потребностей Украины на поле боя и в конце концов превратить Украину в страну НАТО по определению, «даже если она не будет членом альянса».

На следующей неделе состоится первая встреча между странами альянса и представителями Украины по обсуждению десятилетнего плана.

Встреча ознаменует начало длительного процесса сближения Украины и альянса в обучении и оснащении украинских военных.

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