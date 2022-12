Назван человек года по версии Time

Американское издание Time назвало президента Украины Владимира Зеленского и «дух Украины» человеком 2022 года.

Об этом сообщили на сайте журнала.

«В своей жизни многие украинцы хватали любое оружие, которое могли найти, и бежали защищать свои города от захватчиков, вооруженных танками и ударными вертолетами. Успех Зеленского как военного лидера основывается на том, что мужество является заразным. Это (мужество – прим.ред.) распространилось среди политического руководства Украины в первые дни вторжения, когда все поняли, что президент «застрял» (остался в Киеве – прим.ред). Если это кажется естественным для лидера во время кризиса, подумайте об историческом прецеденте», – сказано в материале.

Новый номер журнала выйдет 26 декабря. На обложке журнала изображен президент Украины Владимир Зеленский. Также на обложке присутствуют парамедик Юлия «Тайра» Паевская, британский военный хирург Дэвид Нотт, шеф-повар Евгений Клопотенко, инженер Олег Кутков, детский врач Ирина Кондратова, оперный певец Сергей Иванчук и другие. Статьей выпуска будет материал о Владимире Зеленском.

Zelensky is Time’s 2022 person of the Year pic.twitter.com/xgEuOFOdi7

— jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) December 7, 2022