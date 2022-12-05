Зеленский стал человеком года по версии Financial Times

Президент Украины Владимир Зеленский назван человеком года по версии британского издания Financial Times.

Об этом сообщается на сайте СМИ.

Отмечается, что такой выбор был сделан, поскольку «Зеленский стал воплощением мужества и стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии».

Президента Украины назвали антиподом путина*, скрывающегося в кремле, чья одержимость восстановлением империи стоила десятков, а возможно, и сотен тысяч жизней.

Издание сравнивает Зеленского с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, который выступал по радио, чтобы сплотить страну во время блиц-крига: президент Украины также использует социальные сети для непрерывной кампании за военную и финансовую поддержку Запада.

Журналисты считают, что решение президента остаться в столице Украины вместо того, чтобы принять предложение США об эвакуации, «стало одним из важнейших моментов в войне, побуждая украинскую армию и ее народ к сопротивлению. Это стало неожиданностью для украинцев и западных союзников, у которых были низкие ожидания от политического руководства страны».

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский был главным фаворитом на получение Нобелевской премии мира-2022. Однако лауреатами стали правозащитник из Беларуси Алесь Беляцкий, украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод» и российская правозащитная организация «Мемориал».

Также Курсор информировал о том, что Владимир Зеленский произнес речь на церемонии вручения музыкальной премии Грэмми.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!