Кардиолог назвала самый полезный способ приготовления мяса

Кардиолог Асият Хачирова рассказала, как максимально полезно приготовить этот продукт. По словам специалиста, лучше всего мясо тушить или варить. При таком способе приготовления все полезные вещества из мяса усваиваются, а на его переработку организм не тратит чрезмерных сил.
Об этом пишет Sputnik.
Кроме того, мясо можно готовить и на гриле, говорит врач. При этом нужно следить, чтобы на стейках не образовывалась черная корочка.
Популярный вариант приготовления мяса – на мангале. Важно соблюдать определенное условие: маринад должен быть без майонеза. Такое мясо следует есть не чаще одного раза в неделю.
Врач напомнила, что красное мясо обязательно должно быть в рационе, поскольку в нем есть гемовое железо – оно хорошо усваивается и поддерживает гемоглобин в крови. Но есть его ежедневно врач не советует.
Ранее Курсор сообщал, что названо лакомство на ночь, помогающее похудеть.