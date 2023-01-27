Назван самый старый человек в мире по версии Книги рекордов Гиннеса

Жительница США Мария Браньяс Морера была названа самым старым человеком в мире по версии Книги рекордов Гиннесса. Это звание она получила после смерти французской монахини сестры Андре в начале этого месяца в возрасте 118 лет.

Об этом пишет CNN.

Морера родилась 4 марта 1907 года в Сан-Франциско. Это произошло менее чем через четыре года после того, как братья Райта совершили первый в истории полет на самолете, и за два года до начала строительства Титаника.

Последние 22 года она провела в доме престарелых в Каталонии. В 2020 году она заболела коронавирусом, но впоследствии поправилась.

Несмотря на то, что до ее 116-летия остались считанные недели, Морера ведет активную жизнь. Она даже использует Twitter для общения со своими подписчиками, но с небольшой помощью своей дочери. У женщины трое детей, 11 внуков и 13 правнуков.

Ранее «Курсор» рассказывал, что ученые из Университета Британской Колумбии провели исследование, чтобы выяснить, можно ли улучшить состояние здоровья, а также психологического благополучия в старости. Эксперты проводили исследование в Соединенных Штатах на протяжении 10 лет, в нем приняли участие больше 13 тысяч добровольцев в возрасте от 50 лет. Они предоставляли ученые данные о своей жизни: состоянии здоровья, времени выхода на пенсию и так далее.