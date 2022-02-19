Ученые раскрыли главный секрет счастливой старости

Ученые из Университета Британской Колумбии провели исследование, чтобы выяснить, можно ли улучшить состояние здоровья, а также психологического благополучия в старости.

Эксперты проводили исследование в Соединенных Штатах на протяжении 10 лет, в нем приняли участие больше 13 тысяч добровольцев в возрасте от 50 лет. Они предоставляли ученые данные о своей жизни: состоянии здоровья, времени выхода на пенсию и так далее.

Как оказалось, люди, которые были довольны своим процессом старения, чувствовали себя лучше не только морально, но и физически. Можно было бы предположить, что именно физическое здоровье является первичным, а за ним следует психологическое. Но ученые пришли к выводу, что это не так.

Более того, участники с самым высоким уровнем удовлетворенности, имели не только улучшения физического здоровья. У них так был зафиксирован на 43% меньший риск смерти.

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