Глобальное потепление приведет к суперливням на Земле – ученые

Ученые Копенгагенского университета в сотрудничестве с Датским метеорологическим институтом показали, что причиной исторического суперливня над Копенгагеном в июле 2011 года стало глобальное повышение температуры.

Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters, информирует портал PixelInform.

Отмечается, что исследователи провели различные симуляции погодных условий 2 июля 2011 года, когда севернее Копенгагена прошел ливень, приведший к наводнению.

«Прогоны модели (всего 13) соответствовали одному из пяти сценариев глобальных температур: –1 градус Цельсия до нормы (доиндустриальная эпоха), 0 (норма в 2011 году), а также +1, +2 и +3 градуса Цельсия. Расстояние между точками данных модели, известное как размер сетки, составило около 2,5 километра», — говорится в материале.

Согласно результатам исследования, риск наводнения и риск достижения беспрецедентной интенсивности осадков увеличиваются с потеплением климата. В частности, риск возникновения такого события оказывается почти вдвое выше того, что могло быть реализовано без присутствия антропогенного потепления.

«Хотя само явление облачного взрыва, повлекшее катастрофический ливень с убытками в около 800 миллионов евро, нельзя напрямую связать с глобальным потеплением, … это событие соответствует прогнозам климатической модели», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, специалисты NASA показали, что уровень Мирового океана растет быстрее, чем ожидалось, и что, по всей видимости, в ближайшие десятилетия он поднимется как минимум на 90 сантиметров.

Если же эта тенденция – ввиду глобального потепления – продолжится, в будущем Земля может остаться в принципе без постоянных льдов.

Также Курсор информировал о том, что в связи с глобальным потеплением Восточное Средиземноморье и Ближний Восток нагреваются почти в два раза быстрее, чем в среднем по миру.