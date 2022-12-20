Названа страна года по версии The Economist

Британский журнал The Economist выбрал Украину страной 2022 года.

Об этом сообщили на сайте издания.

По словам журналистов, обычно во время выбора страны года редакторы и авторы начинают долго дискутировать.

«Но в этом году, впервые с тех пор, как мы начали называть страны года в 2013 году, выбор очевиден. Это может быть только Украина», ‒ сказано в материале.

В материале отметили несколько качеств украинского народа, которые позволили журналистам сделать такой выбор.

Героизм

В начале полномасштабного российского вторжения многие думали, что Украина быстро проиграет, но вместо это все украинцы начали героическую борьбу, в том числе их лидер Владимир Зеленский.

«Подобный характер проявили и простые украинцы. Профессора, сантехники и звезды эстрады стекались в армию, меняя удобные кровати на морозные окопы и риск мучительной смерти. В бою за боем они разгромили россиян», ‒ пишут журналисты.

Изобретательность

На украинские территории вторглась огромная российская армия, но ВСУ и обычные граждане сразу начали замечать ее слабости. Это привело к подрывам запасов топлива и боеприпасов.

Также военные Украины быстро осваивали новые виды западного оружия. Дополнительно в издании отметили, как командование армии Украины решило передать принятие решений офицерам на местах, благодаря чему подразделения ВСУ начали действовать еще проворнее.

Стойкость

Помимо самых военных действий, украинцы страдают от частых отключений электроэнергии и водоснабжения. Однако эти тяжелые условия не привели к их отчаянию. Наоборот, население консолидировалось и начало совместно решать актуальные проблемы.

Вдохновение

Украина показала, что «аутсайдеры могут противостоять хулиганам, даже огромным». Если бы она проиграла, то *кремль мог начать вторжение в Молдову, Грузию и страны Балтии. Но это не произошло, и украинский народ вдохновил многих людей со всей планеты.

«Курсор» сообщал, что назван человек года по версии Time.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!