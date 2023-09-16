Названа страна, побившая в 2023 году рекорд по количеству стихийных бедствий

Катаклизмы нанесли ущерба на десятки миллиардов долларов.

В 2023 году многие страны пострадали от землетрясений, засухи, шторма и других стихийных бедствий, но рекорд по их количеству установили Соединенные Штаты Америки. За девять месяцев на территории государства зафиксировали 23 катаклизма.

Об этом говорится в официальном заявлении Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

На данный момент стихийные бедствия нанесли США ущерба на десятки миллиардов долларов, но до конца года осталось еще четыре месяца, поэтому количество катаклизмом может еще вырасти. К слову, предыдущий рекорд по стихийным бедствиям в стране был установлен в 2020 году.

Эксперты отметили, что в список катастроф, охвативших Штаты в этом году, вошли пожары, охватившие Гавайи, наводнения в Калифорнии, ураган "Идалия", пронесшийся во Флориде и другие. В совокупности жертвами катаклизм стали 253 жителя, а ущерб составил 57,6 млрд долларов. И сюда не учитывали шторм "Хилари", который бушевал на западном побережье, а также засухю на юге и среднем западе. Потери от этих катастроф еще подсчитываются.

Директор программы по климату и энергетике Союза обеспокоенных ученых Рейчел Клитус отметил, что эти рекордные цифры подтверждают тенденцию к ухудшению ситуации, связанной с климатическими изменениями.

"Курсор" писал ранее, что как минимум 37 человек погибли, еще около 35 получили ранения в результате масштабного наводнения, обрушившегося на Южную Корею в июле 2023 года.

Еще мы писали, что в сети показали последствия сильнейшего землетрясения, который всколыхнуло Марокко. На кадрах видно, как здания рушатся на глазах у испуганных людей.

Напомним, что на Калифорнию (США) обрушился беспрецедентный шторм "Хилари", который пришел из Мексики. Одновременно в регионе произошло землетрясение магнитудой 5,1.