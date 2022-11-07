Названо имя ведущего церемонии Оскар-2023

95-церемония вручения кинопремии состоится в ночь с 12 на 13 марта.

Известный американский комик Джимми Киммел станет ведущим церемонии вручения кинопремии Оскар-2023.

Об этом сообщается в Twitter Американской академии кинематографических искусств и наук.

Отмечается, что 95-я церемония станет третьей для Киммела в этой роли.

«Представляем ведущего 95-й церемонии вручения премии Оскар Джимми Киммела. Добро пожаловать обратно!» — говорится в сообщении.

Отметим, что известному комику уже знакома эта роль. Он выступил в роли ведущего церемоний в 2017 и 2018 годах. Тогда с ним произошел интересный казус — Джимми назвал лучшим фильмом «Ла Ла Ленд», но оказалось, что награду получает «Лунный свет».

95-церемония награждения «Оскар» состоится в ночь с 12 на 13 марта.

Как сообщал Курсор, представлять израильский кинематограф на кинофестивале «Оскар» будет фильм «Кино Сабайя» (Cinema Sabaya), ставший лауреатом премии «Офир». Израильская академия кино и телевидения признала ленту режиссера Орит Фукс Ротем лучшим фильмом года.

«Кино Сабайя» — камерный фильм, все действие которого происходит в помещении мастер-класса по видеосъемке. Участницы — девять сотрудниц мэрии Хадеры, еврейские и арабские женщины — учатся снимать свой мир под руководством начинающего режиссера Роны (актриса Дана Ивги). Израильская премьера фильма состоялась 1 сентября, сейчас он идет в кинотеатрах по всей стране.

Также Курсор информировал о том, что официальная заявка Израиля на премию «Оскар» за лучший международный полнометражный фильм 2021 года, «Let It Be Morning», не вошла в число 15 работ, вошедших в шорт-лист.