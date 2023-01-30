Названы три мировых лидера с наибольшим количеством фолловеров в соцсетях

Итальянский цифровой фонд провел исследование на основе Facebook, Instagram и Twitter, где были проанализированы учетные записи 24 глав государств и правительств в социальных сетях.

Об этом сообщает турецкая Anadolu Agency.

Согласно исследованию, мировые лидеры, за которыми чаще всего следят в социальных сетях — это президент США Джо Байден, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский.

“С оглядкой на три наиболее используемые лидерами социальные медиа-платформы, Байден выделяется с более чем 66 миллионами подписчиков по количеству подписчиков, за ним следует Эрдоган с более 40 миллионами подписчиков. На третьем месте и более 27 миллионами подписчиков мы видим Владимира Зеленского. У него больше международных подписчиков, чем у двух других лидеров, из-за общественного внимания, которое вызвала война в Украине”, — говорится сообщении.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также является одним из самых активных глав государств в социальных сетях. Далее идут президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Как сообщал Курсор, популярность американцами политики президента США Джо Байдена постепенно падает. Так, по данным социологов, в июне 2022 года рейтинг общественного одобрения нынешнего главы Былого дома упал до 36%.

Также Курсор информировал о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что в последний раз будет баллотироваться на пост в 2023 году.

Кроме того, мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский был признан самым влиятельным человеком в Европе по версии Politico.