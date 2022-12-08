Зеленский признан самым влиятельным человеком в Европе по версии Politico

Авторитетное издание отмечает, что победившие на выборах в своих странах европейские лидеры стремятся поскорее посетить Киев, чтобы сфотографироваться с президентом Украины.

Издание Politico признало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы в 2022 году.

Об этом сообщается на сайте СМИ.

«Европа меняется. Континент пересматривает свои стратегические отношения, серьезно относится к обороне, переосмысливает политику в области торговли, присоединения и энергетической безопасности. В широком смысле это переосмысление того, что значит быть европейцем, и во многом благодаря украинскому комику, ставшему президентом», — говорится в сообщении.

Издание напоминает, что это не первый случай за последние годы, когда Украина подвергается нападению со стороны россии*.

«В стране были сфальсифицированы выборы, прекращены поставки газа, нарушена территориальная целостность. Но до последнего нападения российского президента владимира путина остальная Европа мало что делала. Были ложные проблески в 2004 году, когда Оранжевая революция обещала проевропейское правительство, а затем снова протесты Евромайдана в 2014 году, которые еще раз сигнализировали о более тесных связях между Украиной и Европой, но они в значительной степени сошли на нет. Причина, по которой на этот раз все по-другому, Владимир Зеленский», — поясняет свой выбор издание.

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский назван человеком года по версии британского издания Financial Times. Отмечается, что такой выбор был сделан, поскольку «Зеленский стал воплощением мужества и стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии». Президента Украины назвали антиподом путина*, скрывающегося в кремле, чья одержимость восстановлением империи стоила десятков, а возможно, и сотен тысяч жизней.

Также Курсор информировал о том, что Владимир Зеленский произнес речь на церемонии вручения музыкальной премии Грэмми.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!