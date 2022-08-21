«Не хотим, чтобы россия стала соседкой»: премьеры Чехии и Словакии записали совместное видеообращение

Главы правительств государств-членов Европейского Союза призвали предоставить Украине всю возможную поддержку для борьбы с российским вторжением.

Премьер Чехии Петр Фиала и его словацкий коллега Эдуард Хегер записали совместное видеообращение, в котором призвали оказать Украине поддержку в войне против россии*.

Соответствующий ролик размещен на Youtube-канале чешского правительства.

Фиала напомнил, что почти 30 лет назад Чехословакия, порождение социалистической системы, разделилась на две независимые страны – Чехию и Словакию. Эти страны остались очень дружественными, поскольку их объединяет общая история.

«Это касается и воспоминаний о 21 августа 1968 года. К юбилею мы сняли для вас видео с Эдуардом Хегером», — говорится в сообщении.

Премьеры отмечают, что после начала вторжения россии в Украину правительства обеих стран поняли, что не вправе пассивно наблюдать за ситуацией и должны активно действовать, помогая Украине.

«Ужасы войны и страдания мирного украинского населения находятся для Чехии и Словакии буквально за дверью — стоит только перейти границу. Поэтому Чехия и Словакия будут оказывать Украине и украинским всю возможную помощь. Поддерживая Украину, мы также поддерживаем свою безопасность. Мы не хотим, чтобы Россия стала соседкой», – резюмировал сказанное Эдуард Хегер.

Как известно, 21 августа 1968 года состоялась так называемая «Операция «Дунай», ставшая по сути актом советской интервенции в Чехословакию.

Ранее Курсор сообщал, что глава сенатского комитета по вопросам внешней политики, обороне и безопасности Чешской Республики Павел Фишер и глава внешнеполитического комитета Марек Женишек поддержали идею остановки странами Евросоюза выдачи виз всем гражданам российской федерации.

Данный вопрос будет обсуждаться министрами стран ЕС в конце августа на встрече в Праге.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!