В парламенте Чехии поддержали прекращение выдачи виз россиянам странами ЕС

Глава сенатского комитета по вопросам внешней политики, обороне и безопасности Чешской Республики Павел Фишер и глава внешнеполитического комитета Марек Женишек поддержали идею остановки странами Евросоюза выдачи виз всем гражданам российской федерации*.

Об этом сообщает Czech Radio.

Отмечается, что данный вопрос будет обсуждаться министрами стран ЕС в конце августа на встрече в Праге.

«Запросить визу и получить возможность путешествовать в страны Шенгенского договора является привилегией для граждан россии — страны, которая занимается военной агрессией и ядерным терроризмом на Запорожской АЭС. Это позор, сколько денег россияне, чье имущество может иметь криминальное происхождение, тратят на товары класса «люкс» в Берлине и Париже. Я также считаю постыдным, что некоторые страны ЕС до сих пор предлагают крупным инвесторам из россии получать гражданство или вид на жительство», – подчеркнул Фишер.

В свою очередь Марек Женишек отметил, что давно выступает за ограничение выдачи виз россиянам.

«Это должно было стать одной из первых санкций. Абсурд поддерживать убийство женщин и детей в Украине, а потом ехать развлекаться в ЕС и смеяться над нами, какие мы глупые», сказал Женишек.

Как известно, после вторжения рф в Украину Чехия полностью остановила выдачу россиянам краткосрочных виз, за исключением гуманитарных. От выдачи виз гражданам страны-агрессора отказался уже целый ряд стран Евросоюза. А 18 августа Эстония запретила въезд на свою территорию гражданам РФ на основании эстонской шенгенской визы.

Ранее Курсор сообщал, что министр обороны россии сергей шойгу назвал предложение Евросоюза запретить визы для российских туристов «нацистской политикой». Он также заявил, что заявил, что якобы националистическая политика руководства Украины, поддерживаемая Западом, на протяжении многих лет направлена ​​на русскую культуру, и что это представляет угрозу для безопасности рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!