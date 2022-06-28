Не могут обслуживать даже генеральские Ту-134: россияне столкнулись с нехваткой комплектующих для самолетов

Россияне уже не могут надеяться на то, что им удастся сделать свою авиационную отрасль «импортозамещенной» и «технологически независимой».

Руководство оборонно-промышленных предприятий рф* и командование 8-й авиационной дивизии особого назначения ПКС россии столкнулись с тем, что им не хватает нескольких десятков наименований импортных комплектующих для обслуживания своих транспортных и административных самолетов. Решать эту проблему россияне собираются как всегда – из-за «импортозамещения», рассказывает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как оказалось, острейшая проблема с комплектующими стоит для самолетов типа Ил-96-400 в VIP-комплектации. Лайнеры этого типа считались гордостью российского авиапрома, потому что их серийное производство стартовало уже в россии. Но оказалось, что для обслуживания «бортов» такого типа не хватает 114 типов импортных запчастей, производимых в США, Великобритании, Франции, Германии, Голландии и Украине, пишет Defense Express.

Похожая ситуация с другой «гордостью российского авиапрома» – самолетами типа Ту-214. Для «бортов» такого типа не хватает 71 типа импортных запчастей, производимых в США и Великобритании, Франции и Германии, Украине и Чехии, Нидерландах, Японии и Китае.

Для транспортников типа Ил-62 россияне до войны импортировали 8 наименований запчастей производства США, для транспортников типа Ил-67МД – 6 наименований импортных комплектующих производства США и Украины. И даже для древних «бортов» типа Ил-18 до войны россияне импортировали 1 тип запчасти из Украины.

Как оказалось, до войны рф была неспособна производить самостоятельно даже такие чувствительные для транспортных и административных самолетов системы, как системы посадки по маякам, детекторы дыма, метеолокаторы, радиолокационные системы, навигационные системы и даже кофеварки с микроволновками. Такое обстоятельство прямо указывает, что россияне могут не надеяться на то, что им удастся провести «импортозамещение», и их авиапром станет «технологически независимым», пишет Defense Express.

Курсор ранее писал, что дефолт россии неизбежен.

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