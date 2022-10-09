Не подтвердило первых ожиданий: в США продолжат тестировать лекарство от болезни Альцгеймера

Ученые из США заявили, что после многообещающих данных остается много вопросов по поводу экспериментального лекарства от болезни Альцгеймера. Эффективность у леканемаба зафиксирована, но требует проверки.

Ранее специалисты опубликовали результаты испытаний, которые показали, что препарат достиг своих целей, что сделало его одним из первых лекарств от деменции, показавших эффект. Авторы наблюдений назначили дополнительные исследования.

Об этом сообщается 9 октября в пресс-релизе компаний, которые тестируют препарат.

В рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании с участием почти 1800 человек. Они находились на ранних стадиях потери памяти. Те, кто принимал леканемаб, спустя 18 месяцев показали уровень ухудшения памяти было примерно на 27% меньше, чем у тех, кто этого не делал. Разница составила около половины балла по широко используемой шкале, называемой «оценка клинической деменции — сумма квадратов». Показатель был статистически значимым, что указывало на то, что улучшение, вероятно, не было случайным.

Эксперты говорят, что они захотят углубиться в детали, прежде чем получат полное представление о результатах. Если это удастся, леканемаб преодолеет долгую историю неудач в полевых условиях.

По некоторым подсчетам, леканемаб является 16-м препаратом, разработанным для удаления токсичных амилоидных бляшек из головного мозга. Многие другие тоже работали так, как рекламировалось; они удалили амилоид. Суть в том, что почти ни один из них не показал никакой реальной пользы для пациентов, что привело многих экспертов к выводу — все поле было в левом полушарии. Они объявили так называемую амилоидную гипотезу — представление о том, что амилоидные бляшки накапливаются в головном мозге и являются причиной болезни Альцгеймера — ошибочной и призвали разработчиков лекарств вернуться к чертежной доске.

Ранее «Курсор» сообщает, что назван необычный признак когнитивных нарушений у пожилых людей.