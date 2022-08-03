Иран может удвоить свою торговлю с Китаем, если санкции США будут сняты, но ему потребуется 8 лет, чтобы восстановить экономический статус 2010 года, сказал лидер тегеранского бизнеса.

Китай был главным торговым партнером Ирана в последние годы и помогал ему в открытых и тайных закупках нефти с 2018 года, когда Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки, известной как JCPOA, и ввели против Ирана жесткие санкции.

Глава ирано-китайской торговой палаты в Тегеране Маджидреза Харири заявил в интервью Иранскому студенческому информационному агентству (ISNA), что, хотя Китай публично выступил против санкций США, «но экономические отношения имеют свои особенности, и Иран должны иметь свои специальные планы по нейтрализации санкций».

Харири за последний год неоднократно намекал на экономическую выгоду от снятия санкций США, не комментируя прямо затянувшиеся на 16 месяцев ядерные переговоры, сохранение санкций в отношении экспорта нефти Ирана и международных банковских операций.

В апреле бизнес-лидер заявил, что если санкции США будут сняты, ежегодная торговля с Китаем может превысить 60 миллиардов долларов, а в ноябре прошлого года он предупредил, что экономика Ирана находится в опасном положении, с высокой инфляцией и множеством других проблем. С тех пор национальная валюта еще больше потеряла в цене, а инфляция поднялась до 54 процентов в год.

Харири также сказал, что после снятия санкций Ирану потребуется восемь лет, чтобы восстановить ту же экономическую основу, которая была у него в 2010 году, когда были введены первые международные санкции в отношении его ядерной программы.

Харири сказал ISNA: «Несмотря на множество лозунгов, экономика никогда не была приоритетом для лиц, принимающих экономические решения в Иране, и это сделало нынешние условия такими сложными». Он отметил, что если в прошлом иранская нефть и нефтехимическая продукция имели сильный рынок сбыта в Китае, то теперь она уступила свои позиции другим.

В качестве примера того, как санкции влияют на отношения с Китаем, Харири сказал, что, когда крупный китайский оператор портов имеет 18 предприятий в разных странах, он не может рисковать тем, что станет мишенью вторичных санкций США. Тем не менее, добавил он, «Китай уже много лет демонстрирует сотрудничество с Ираном».

На вопрос, является ли ядерное соглашение единственным спасением для экономики, бизнесмен сказал, что любое соглашение требует компромисса 50 на 50, и переговоры должны продолжаться, однако иранские официальные лица, отвечающие за экономику, должны также использовать другие возможности для «нейтрализации санкций», чтобы иметь возможность выйти из сложившегося «тупика».

Чиновники, особенно последователи жесткой политики Верховного лидера Али Хаменеи, которые в настоящее время находятся у власти, часто говорят об «отмене санкций», но по сути их усилия имеют незначительные результаты. Большинство стран и международных корпораций избегают деловых отношений с Ираном, который более десяти лет привлекал мало иностранных инвестиций или крупных совместных проектов.

Россия на бумаге обещала много инвестиций, но ничего значительного не материализовалось. Недавно посол москвы* в Тегеране пожаловался, что Иран должен россии более 700 миллионов долларов.

В прошлом году Иран подписал с Китаем соглашение о «стратегическом сотрудничестве» сроком на 25 лет, в котором нет конкретных положений о проектах или инвестициях. Официальные лица в Тегеране заявили, что документ представляет собой базу, на основе которой могут быть достигнуты конкретные сделки, но пока нет никаких признаков каких-либо крупных китайских инвестиций, в которых нуждается Иран.

Напомним, что президент Ирана Ибрагим Раиси в следующем месяце планирует поехать в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, несмотря на санкции США против него.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!