Недовольство россиян раздражает путина: британская разведка назвала цель мобилизации в рф

Росгвардию власти рф* попытаются усилить с помощью дополнительных подразделений. Для этого кремль может использовать частичную мобилизацию, которая началась в стране 21 сентября.

Росгвардия выполняет важные функции по боевой и тыловой части. Сотрудники структуры также контролируют проведение псевдореферендумов на оккупированной территории Украины и осуществляют зачистки в самой россии.

Об этом 25 сентября сообщает министерство обороны Великобритании в ежедневном обзоре.

Одним из признаков того, что будет усилено именно это силовое образование является заявление депутата госдумы Александра Хинштейна. Он считает, что мобилизированные должны покрыть часть потерь, которые росгварии нанесла украинская армия.

Силы предназначены для выполнения функций внутренней безопасности, чтобы обеспечить преемственность путинского режима. Сам вождь кремля намерен усилить свою безопасность на фоне протестов россиян в регионах из-за объявления мобилизации. В регионах страны регулярно вспыхивают волнения среди гражданского населения.

Столкнувшись с неудачами на поле боя, на этой неделе президент рф владимир путин отдал приказ о частичной мобилизации до 300 тысяч резервистов. Большинство аналитиков рассматривают это как попытку дать передышку его истощенным военным, а также успокоить критиков в россии, которые считают, что вторжение в Украину продвигается слишком медленно.

Объявление мобилизации может быть признаком слабости, а не силы. Блестяще проведенное украинское контрнаступление под Харьковом позволило освободить почти 2300 квадратных миль украинской земли, освободив десятки деревень и нанеся тяжелые потери деморализованной российской армии.

Ранее «Курсор» сообщал данные британской разведки о мобилизации в рф. По мнению экспертов, путин идет на риск, объявляя массовый призыв граждан.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!