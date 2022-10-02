Нефтегазовые факелы выделяют в пять раз больше метана, чем считалось ранее – ученые

Эксперты из США изучили влияние работы нефтегазовых факелов на окружающую среду. Метан, получаемый в результаты работы установок, сильно вредит экологии во всем мире.

По заявлениям нефтегазовых компаний, факелы сжигают 98% выбрасываемого природного газа. Но наблюдения за тремя нефтяными и газовыми месторождениями США показывают, что эффективность составляет всего около 91 %.

Об этом информирует Science.

Утечка природного газа в основном представляет собой метан. Этот парниковый газ задерживается в атмосфере всего на девять-десять лет, но его согревающий потенциал в 80 раз больше, чем у углекислого газа. Поэтому нефтяные и газовые компании зажигают факелы, сжигая метан для производства менее сильнодействующего углекислого газа и воды. Промышленность и правительство США предполагали, что эти факелы работают с эффективностью 98 %. Предыдущие исследования показали, что это может быть слишком оптимистично.

Женевьева Плант, ученый-атмосферник из Мичиганского университета в Анн-Арборе и ее коллеги отправили самолеты для отбора проб воздуха в более чем 300 факельных установках в бассейне Баккен в Северной Дакоте, а также в бассейнах Пермиан и Игл-Форд в Техасе, на долю которых приходится более 80 процентов факельного сжигания в США. Образцы показали в пять раз больше несгоревшего метана, чем предполагалось ранее.

Падение эффективности с 98% до 91% может показаться незначительным, но последствия значительны. Дэн Касворт, атмосферный ученый из Аризонского университета в Тусоне, участвовавший в исследовании, также отметил подобную тенденцию.

«Любой процент, который находится в фазе метана вместо фазы CO 2 , значительно более проблематичен» — заявил он.

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