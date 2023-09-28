Исследователи признали существо самым странным в мире животным.

Бездомное животное в Бразилии стало объектом внимания общественности и ученых из-за своего необычного внешнего вида. По внешним признакам оно напоминало собаку, однако форма морды, уши и поведение указывали на наличие некоторых особенностей, отличных от собачьих.

Как пишет "Science Alert", что делало это животное уникальным - оно не было таким послушным, как собака, но также не обладало агрессией, характерной для диких животных, когда их держат в плену. Эта сущность, будучи самкой, лаяла, как собака, но не проявляла интереса к традиционной собачьей пище и охотилась только на маленьких крыс. Все эти особенности сбили с толку ученых.

Для разгадывания этой головоломки ученым пришлось провести генетический анализ. Результаты исследования показали, что это животное, которое впервые было найдено в Бразилии, на самом деле представляет собой совершенно новый вид - гибрид южноамериканской пампасной лисицы и домашней собаки, получивший прозвище "догсим".

Важно отметить, что эта удивительная сущность была впервые обнаружена еще в 2021 году, когда зоозащитники нашли раненую самку после ДТП в Вакарии (Риу-Гранди-ду-Сул). Она была доставлена в специализированный центр, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Хотя в регионе Южной Америки обитают четыре вида псовых, ни один из них не соответствовал внешнему описанию этого животного ни с точки зрения внешности, ни с генетической точки зрения. Местные кустарниковые собаки, например, имеют короткие ноги, маленькие округлые уши и коричневую шерсть, в то время как гривистые волки высокие, с длинными ногами и ушами, а их шерсть имеет красновато-коричневый оттенок. Ни один из известных видов не соответствовал описанию этого животного.

Впрочем, исследователи решили проверить теорию о возможности скрещивания. Генетический анализ подтвердил, что это животное в Бразилии представляет собой уникальный гибрид пампасной лисицы и домашней собаки. Это чрезвычайно редкий случай скрещивания двух видов, принадлежащих к разным родам.

Ученые также отмечают, что это явление показывает, что, несмотря на разнородность видов и разделение их около 6,7 миллиона лет назад, эти два вида по-прежнему способны производить потомство в природе.

Генетический анализ также выявил наличие у этого уникального животного 76 хромосом, которые внешне сходны с хромосомами домашних собак и пампасной лисицы. Важно отметить, что у этой собаки также имеются две разные Х-хромосомы, что указывает на их происхождение от двух разных видов.

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