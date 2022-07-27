Неожиданный «сюрприз» от россии: в США шокированы решением по МКС

Освоение космоса одна из немногих сфер, где США и россия* все еще продолжали сотрудничество.

Соединенные Штаты выразили сожаление по поводу заявления россии о том, что она покинет Международную космическую станцию ​​после 2024 года, и заявили, что это заявление застигло их врасплох.

«Это досадное событие, учитывая критически важную научную работу, выполненную на МКС, ценное профессиональное сотрудничество наших космических агентств на протяжении многих лет, и особенно в свете нашего обновленного соглашения о сотрудничестве в области космических полетов. Публичное заявление застало нас врасплох», — сказал представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Директор NASA по МКС Робин Гейтенс ранее заявила, что космическое агентство США «не получало никаких официальных сообщений от партнера о сегодняшних новостях». NASA планирует вывести из эксплуатации МКС — символ единства после холодной войны — после 2030 года, когда она перейдет к работе с коммерческими космическими станциями, и Гейтенс предположила, что россия может подумать о своем собственном переходе.

На вопрос, хочет ли она прекращения космических отношений между США и россией, она ответила: «Нет, абсолютно нет. Они были хорошими партнерами, как и все наши партнеры, и мы хотим продолжать вместе, как партнерство, продолжать эксплуатацию космической станции в течение десятилетия».

Гейтенс ответил ана заявление новоназначенного главы роскосмоса юрия борисова.

«Конечно, мы выполним все обязательства перед нашими партнерами, но решение покинуть эту станцию ​​после 2024 года принято», — сказал борисов президенту рф владимиру путину.

«Думаю, к этому времени мы начнем собирать российскую орбитальную станцию», — добавил борисов, назвав это главным «приоритетом» космической программы.

Это заявление было сделано на фоне обострения отношений между кремлем и Западом из-за войны россии против Украины, а также нескольких раундов беспрецедентных санкций против России.

США и россия бок о бок работали над МКС, которая находится на орбите с 1998 года. До сих пор освоение космоса было одной из немногих сфер, где на сотрудничество между россией, США и их союзниками не влияла напряженность из-за Украины и других стран.

Наша редакция писала, что еще в начале мая москва заявила, что покидает МКС. Бывший глава российской космической программы рогозин вновь объявил о прекращении деятельности рф на МКС, поскольку США и страны Запады не прореагировали на его шантаж и просьбы отменить санкции к космической отрасли страны.

Курсор публиковал информацию ранее, когда россия заявила о прекращении сотрудничества по Международной космической станции. МКС является последним оставшимся значительным космическим проектом, над которым россия* работает с международными партнерскими космическими агентствами.

Также мы писали, что экс-астронавт НАСА Скотт Келли назвал путина убийцей. Бывший астронавт НАСА Скотт Келли пообещал продолжать выступать против российского вторжения в Украину после ожесточенного спора с главой российского космического агентства в начале этого месяца.

Редакция сообщала, что второй в истории израильский астронавт рассказал, как привыкает к жизни без гравитации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!