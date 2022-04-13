Второй в истории израильский астронавт рассказал, как привыкает к жизни без гравитации

Второй в истории израильтянин, побывавший в космосе, сообщил ивритоязычным СМИ во вторник, что начал акклиматизироваться к состоянию невесомости на Международной космической станции.
Об этом передает The Times Of Israel.
Эйтан Стиббе был одним из четырех астронавтов, которые взлетели в пятницу в рамках финансируемой из частных источников миссии Rakia, которая на следующий день успешно пристыковалась к МКС.
Стиббе сказал, что ему впервые удалось увидеть Израиль из окна МКС.
«Ситуация намного лучше, чем в первый день, и мой мозг комфортно устроился», — сказал он, когда его спросили, как он привыкает работать без гравитации.
Стиббе сообщил, что он и его товарищи-астронавты теперь достаточно акклиматизированы, чтобы двигаться назад и ориентироваться во всех направлениях.
«Невозможно практиковать эти физиологические ощущения, когда вы находитесь на Земле», — сказал он.
Их расписание каждый день начинается в 6:00 утра, когда весь персонал МКС собирается в спальном районе для регистрации. Затем они завтракают и моются. В 7:00 они проводят утренний брифинг с 11 космонавтами на станции.
Затем они приступают к выполнению десятков научных экспериментов, для проведения которых их отправили в космос.
Признавая, что их возвращение в атмосферу Земли сопряжено с определенным риском, Стиббе не очень беспокоится о возвращении. «Я чувствую себя в полной безопасности и доверяю имеющимся у нас инструментам и оборудованию», — сказал он.
Он выразил надежду, что возвращение на Землю будет отложено, чтобы он мог провести больше времени в космосе.
«Мы уже привыкли к отсутствию гравитации и начали чувствовать себя более комфортно. В настоящее время мы находимся над Африкой и примерно через 15 минут пролетим над береговой линией Израиля», — сообщил он.
Ранее Курсор писал, что президент Герцог и израильский астронавт Эйтан Стиббе поговорили по видеосвязи.