Второй в истории израильский астронавт рассказал, как привыкает к жизни без гравитации

Спустя почти 5 дней в космосе Эйтан Стиббе сообщил, что впервые увидел Израиль и планирует отпраздновать Песах на Международной космической станции.

Второй в истории израильтянин, побывавший в космосе, сообщил ивритоязычным СМИ во вторник, что начал акклиматизироваться к состоянию невесомости на Международной космической станции.

Об этом передает The Times Of Israel.

Эйтан Стиббе был одним из четырех астронавтов, которые взлетели в пятницу в рамках финансируемой из частных источников миссии Rakia, которая на следующий день успешно пристыковалась к МКС.

Стиббе сказал, что ему впервые удалось увидеть Израиль из окна МКС.

«Ситуация намного лучше, чем в первый день, и мой мозг комфортно устроился», — сказал он, когда его спросили, как он привыкает работать без гравитации.

Стиббе сообщил, что он и его товарищи-астронавты теперь достаточно акклиматизированы, чтобы двигаться назад и ориентироваться во всех направлениях.

«Невозможно практиковать эти физиологические ощущения, когда вы находитесь на Земле», — сказал он.

Их расписание каждый день начинается в 6:00 утра, когда весь персонал МКС собирается в спальном районе для регистрации. Затем они завтракают и моются. В 7:00 они проводят утренний брифинг с 11 космонавтами на станции.

Затем они приступают к выполнению десятков научных экспериментов, для проведения которых их отправили в космос.

Признавая, что их возвращение в атмосферу Земли сопряжено с определенным риском, Стиббе не очень беспокоится о возвращении. «Я чувствую себя в полной безопасности и доверяю имеющимся у нас инструментам и оборудованию», — сказал он.

Он выразил надежду, что возвращение на Землю будет отложено, чтобы он мог провести больше времени в космосе.

«Мы уже привыкли к отсутствию гравитации и начали чувствовать себя более комфортно. В настоящее время мы находимся над Африкой и примерно через 15 минут пролетим над береговой линией Израиля», — сообщил он.

I love the little "bounce" visible when #AX1 Crew Dragon Endeavour does the soft dock at 32s pic.twitter.com/dBCGZ8NX7V — Liam Kennedy (@liamkennedy) April 9, 2022

Ранее Курсор писал, что президент Герцог и израильский астронавт Эйтан Стиббе поговорили по видеосвязи.