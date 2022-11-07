Неутешительный прогноз: к 2050 году «умрет» единственный ледник в Африке

Исследования показывают, что этот процесс уже не обратим и глыбы льда растают в любом случае.

Последние десятилетия ученые и правительства работают вместе, чтобы предотвратить глобальное потепление. Но, похоже, 10 процентов всех ледников Земли так или иначе исчезнут уже к 2050 году.

Об этом пишет BBC, ссылаясь на новый отчет ЮНЕСКО.

Согласно прогнозам ученых, треть ледников, расположенных в объектах Всемирного наследия ООН, растают в течение ближайших трех десятилетий. Речь идет о более 18 тысячах ледников, обнаруженных на полусотне объектов всемирного наследия ООН.

В общей сложности они составляют около 10 процентов всей площади оледенения Земли. В «список смертников» ледников записали важнейшие туристические места, а также места, священные для местного населения, например: последний ледник горы Килиманджаро, ледники в Альпах и национальном парке Йосемити в США.

По словам ученых, гибель этих ледников, увы, уже не остановить — они растают независимо от действий человечества по борьбе с изменением климата.

По словам сотрудника проекта ЮНЕСКО Талеса Карвалью Резенде, ученые хотели бы ошибаться, однако наука непреклонна — ледники являются ценным индикатором изменений климата и свидетельством нагрева Земли. Ученые вынуждены признать, что битву за эти ледники человечество, увы, проиграло.

Авторы отчета ЮНЕСКО все же отмечают, что у мира есть один небольшой шанс остановить таяние этих уникальных ледников, однако для этого необходимо сдержать глобальное потепление на отметке в 1,5°C. Впрочем, другой отчет ООН свидетельствует о том, что в настоящее время у человечества нет «надежного пути» для достижения этой цели.

Прогнозы ученых основаны на моделях для расчета того, как ледники объектов всемирного наследия изменятся с течением времени. По словам гляциолога из Университета Буффало Беаты Чато, самое удручающее из всего — это скорость с которой ледники тают, ведь еще в 1900-х эти ледники считались достаточно стабильными.

Исследования показывают, что эти ледники теряют более 50 миллионов тон льда ежегодно. Ученые сосчитали, что потеря льда этих ледяных глыб составила порядка 5 процентов наблюдаемого в 2000-2020 года глобального повышения уровня моря.

«Курсор» писал ранее, что в Альпах ледники исчезают с рекордной за 60 лет скоростью.