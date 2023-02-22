Невероятная история любви: женщина случайно нашла себе мужа благодаря цитате из Библии

По словам матери шестерых детей, её история «вдохновит других не сдаваться и не отказываться от любви».

Девушка из США единожды по ошибке отправила на неизвестный номер цитату из Библии, но в итоге обрела любящего мужа и крепкую семью.

Об этом сообщает Daily Mail.

Жительница штата Огайо по имени Бренда Ривера-Стернс в 2009 году хотели отправить своей подруге фрагмент из Библии, но перепутала номер и прислала его Стернсу родом из Джорджии.

«Аминь, кто это?», – было сказано в ответе.

Сообщение получил мужчина Исайя Стернс из другого штата. В тот день он только купил себе телефон и стартовый пакет мобильной связи, а уже спустя полчаса получил сообщение от неизвестного абонента.

В итоге они начали общаться, влюбились, поженились и родили шестерых детей. Супругы считают, что их объединили высшие силы.

«Не существует правильного или неправильного способа познакомиться с кем-то. Я думаю, что наша история вдохновит других не сдаваться и не отказываться от любви», – поделилась американка.

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