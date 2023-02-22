Невероятная история любви: женщина случайно нашла себе мужа благодаря цитате из Библии

Девушка из США единожды по ошибке отправила на неизвестный номер цитату из Библии, но в итоге обрела любящего мужа и крепкую семью.
Об этом сообщает Daily Mail.
Жительница штата Огайо по имени Бренда Ривера-Стернс в 2009 году хотели отправить своей подруге фрагмент из Библии, но перепутала номер и прислала его Стернсу родом из Джорджии.
«Аминь, кто это?», – было сказано в ответе.
Сообщение получил мужчина Исайя Стернс из другого штата. В тот день он только купил себе телефон и стартовый пакет мобильной связи, а уже спустя полчаса получил сообщение от неизвестного абонента.
В итоге они начали общаться, влюбились, поженились и родили шестерых детей. Супругы считают, что их объединили высшие силы.
«Не существует правильного или неправильного способа познакомиться с кем-то. Я думаю, что наша история вдохновит других не сдаваться и не отказываться от любви», – поделилась американка.
Также «Курсор» рассказал, что любовь делает с человеческим мозгом.