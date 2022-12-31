Что любовь делает с вашим мозгом? — ответ ученых

Влюбленность может поразить ваше сердце, но что она делает с вашим мозгом?

«Оказывается, влюбленность связана с высвобождением ключевых химических веществ из определенных областей мозга», — говорит доктор Гюль Долен, адъюнкт-профессор неврологии в Медицинской школе Университета Джона Хопкинса в Балтиморе в исследовании, опубликованном в Neuron Journal.

Одной из таких областей мозга является гипоталамус. Эта многофункциональная область размером с миндалевидную мышцу глубоко внутри мозга выделяет гормон окситоцин, или то, что Делен называет «химическим веществом любви». Окситоцин — особый гормон, который способствует сближению. Он высвобождается во время родов, грудного вскармливания, оргазма и объятий клетками гипоталамуса в гипофиз, где он сохраняется для последующего использования.

«Первое, что мы должны уточнить, — это то, что мы подразумеваем под любовью. У нас есть одно слово в английском языке. У греков было шесть слов для разных видов любви», от сексуальной страсти до дружбы и глубокой любви к человечеству», — сказала Долен.

Точно так же не всякая любовь выглядит одинаково в мозгу, и разные виды любви, такие как романтическая любовь, родительская привязанность или дружеская привязанность, бывают разной силы. Хотя все эти чувства в какой-то степени связаны с одним и тем же химическим веществом мозга, не все они происходят из одних и тех же нейронов или нервных клеток в мозге.

Делен и ее коллеги обнаружили, что романтическая любовь исходит из крупноклеточных или более крупных нейронов в гипоталамусе, в то время как другие формы любви, такие как привязанность к своему отряду, исходят из парвоцеллюлярных или более мелких нейронов. Их исследование выявило еще одну причину, по которой романтическая любовь подавляет ваши чувства.

По словам ученых, не только размер имеет значение. Влюбленность высвобождает от 60 000 до 85 000 молекул окситоцина в крупноклеточных нейронах. Это значительно больше, чем у более мелких нейронов, которые выделяют от 7000 до 10000 молекул. После высвобождения молекулы романтической любви и связывающей любви окситоцина действуют по-разному.

По словам ученых, когда окситоцин покидает магноцеллюлярные нейроны (клетки окситоцина романтической любви), он попадает в кровоток и циркулирующую спинномозговую жидкость, которая омывает мозг. Везде, где он сталкивается с клетками, имеющими окситоциновые рецепторы, он связывает и активирует эти рецепторы. Реакция рецепторов зависит от органа, но включает лактацию, подавление реакции на стресс и чувство любви, включая привязанность и эйфорию.

По ее словам, когда окситоцин покидает парвоцеллюлярные нейроны (клетки окситоцина платонической любви), он доставляется только к определенным синапсам в головном мозге и не омывает мозг и не попадает в кровоток.

Одним из ограничений исследования является то, что большинство испытуемых в исследованиях любви были грызунами, а не людьми, и рассматривали такое поведение, как уход за собой или создание пар. Сканирование мозга, такое как функциональная МРТ, у людей может отслеживать, сколько крови течет в определенных областях мозга. Но «они не отделяют определенные нейроны, связанные с любовью, от других нейронов глубоко в гипоталамусе».

«Мы определили, что люди обращают больше внимания на свою возлюбленную, чем на красивую незнакомку или своих друзей», — заявили ученые.

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