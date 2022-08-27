Нигерия запретила использовать в рекламе светлокожих людей

С октября в Нигерии начинает действовать запрет на съемки в рекламе иностранных моделей.

Из этого следует, что теперь сниматься нельзя никому, помимо темнокожих моделей. Более того, иностранцев нельзя привлекать даже к озвучке рекламных роликов.

Об этом сообщает The Times.

Это сделает Нигерию первой страной, принявшей подобное правило. Местные власти решились на это в рамках «политики развития местных талантов».

Компании, которые работают в этой стране сейчас, обязаны платить тариф в размере 100 тыс. найр (около $240) за каждую использованную в рекламе модель из иностранного государства. Ранее наибольшим спросом в рекламе пользовались светлокожие модели с британским акцентом, но теперь этому придет конец.

Президент Ассоциации рекламных агентств Нигерии Стив Бабаеко считает, что в стране произошел «ренессанс» и молодежь испытывает «новое чувство гордости». Также он утверждает, что общественность плохо реагировала на иностранную рекламу, а потому этот запрет соответствует национальным интересам.

«Если бы вы посмотрели рекламные ролики 10–20 лет назад, я бы сказал, что в них было почти 50 на 50 иностранных лиц, и все голоса за кадром были с британским акцентом. Нас около 200 млн. Вы хотите сказать, что не смогли найти местных моделей для рекламы?», – заявил он.

Ранее мы рассказывали, что в Сингапуре отменят уголовную ответственность за однополый секс, но при этом однополые браки останутся вне закона.

Также «Курсор» сообщал, что южноафриканский совет прессы исключил еврейскую газету за критику карикатуры на еврея.

Кроме этого, в июне этого года в Нигерии произошел теракт, в ходе которого боевики подорвали церковь.