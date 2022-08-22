В Сингапуре отменят запрет на однополый секс

Город-государство отменит уголовную ответственность за однополые отношения, при этом однополые браки по-прежнему будут незаконными.

В Сингапуре будет упразднен раздел 377A Уголовного кодекса, тем самым уголовная ответственность за однополые отношения будет отменена. Об этом заявил премьер-министр города-государства Ли Сянь Лун.

Об этом сообщает CNN.

В то же время, по словам главы правительства Сингапура, однополые браки по-прежнему будут незаконными.

«Секс между мужчинами по обоюдному согласию не должен быть криминализирован. Нет никаких оснований преследовать за него людей или объявлять его преступлением», — сказал Ли в своем ежегодном политическом обращении, посвященном Национальному дню, которое транслировалось в прямом эфире по телевидению.

«Я считаю, что это правильный поступок, и большинство сингапурцев теперь примут это. Это приведет закон в соответствие с нынешними социальными нравами и, я надеюсь, принесет некоторое облегчение сингапурским геям», — отметил премьер-министр.

При этом, по его словам, правительство не изменит принятое в стране юридическое определение брака как брака между мужчиной и женщиной.

«Как и в любом человеческом обществе, среди нас тоже есть геи. Это наши соотечественники, сингапурцы. Они наши коллеги, наши друзья, члены нашей семьи. Они тоже хотят жить собственной жизнью, участвовать в нашем сообществе и вносить свой вклад Сингапуру», — добавил Ли.

Как ранее сообщал Курсор, министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц объявил, что все ограничения на сдачу крови от гомосексуальных мужчин будут сняты.

Также Курсор писал о том, что раввины из городов региона Мате-Биньямин опубликовали письмо с протестом против проведения ЛГБТ-свадеб на винодельне Псагот в Шаар-Биньямин.