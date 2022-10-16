Ночная охота на «Аллигатора»: ВСУ показали на видео уничтожение российского вертолета Ка-52

Воздушные силы Украины снова уничтожили российский вертолет Ка-52. На одном из направлений ведения боевых действий расчет зенитно-ракетного комплекса оперативно зафиксировал вражескую цель.

Боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» после попадания ракеты не был функционален и упал.

Об этом 16 октября сообщает в оперативном подчинении воздушного соединения «Південь» в «Фейсбуке«.

О судьбе экипажа не сообщается. Техника восстановлению не подлежит.

Боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» российские пропагандисты называют одним из лучших в своей армии. Машину производят с 2008 года. У нее встроена пушечная установка с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие.

Ориентировочная стоимость Ка-52 – около 16 млн долларов. Согласно информации из открытых источников, страна-агрессор произвела около 170 единиц Ка-52.

Эксперты Oryx , которые подсчитали потери российской военной техники в Украине на основе фотографий, присланных с передовой, сообщили, что российские войска потеряли не менее 22 ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и не менее 8 вертолетов Ми-24/35. Штурмовые вертолеты, так как россия* начала вторжение в Украину в феврале.

Украинские солдаты демонстрируют впечатляющие достижения против российского вторжения за последние несколько дней. Украинские силы отбили несколько населенных пунктов в южных областях, которые также входят в число четырех незаконно аннексированных москвой.

Ранее «Курсор» сообщал, что украинские военные показали обломки российского Ка-52, найденные в Херсонской области. Обнаружили остатки техники российских захватчиков бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой «Закарпатской» бригады.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!