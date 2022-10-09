«Гордость россии»: украинские военные показали обломки российского Ка-52, найденные в Херсонской области

В Херсонской области украинские военные обнаружили обломки сбитого российского вертолета Ка-52.

Уничтоженную боевую авиационную машину обнаружили бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой «Закарпатской» бригады, пишет Милитарный.

«Новейший боевой вертолет Ка-52. Гордость россии*. Долетался», – говорится в сообщении украинских военных.

Сейчас военные Закарпатской бригады проводят освобождение от российских оккупантов населенных пунктов в Херсонской области.

Вероятно, в ходе этих контрнаступательных действий и были обнаружены остатки ранее сбитого Ка-52.

«Шаг за шагом двигаемся вперед. Воины 128-й отдельной горно-штурмовой «Закарпатской» бригады уверенно увольняют населенные пункты нашей страны. Беляевка, Крещеновка, Украинка, Ленинское, Шевченковка, Петровка. Дальше больше! Итого к победе», – рассказали бойцы 128-й бригады.

Бойцы бригады находятся в составе оперативного командования «Запад».

Сбитый боевой ударный вертолет Ка-52 является модернизированной версией Ка-50.

По оценкам, он имеет лучшие аэродинамические характеристики и менее заметен для радаров.

Как сообщал Курсор, по предварительным данным, три человека погибли в результате подрыва грузовика на Керченском мосту утром в субботу, 8 октября.

Ранее Курсор информировал о том, что мост через Керченский пролив на данный момент не подлежит эксплуатации. Пожар разрушил значительную часть полотна автомобильной ветки. Момент взрыва зафиксировали камеры.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!