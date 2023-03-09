Ночная ракетная атака по Украине: россия выпустила ракеты и ударные дроны, пока люди мирно спали

В ночь на 9 марта россия совершила очередной акт терроризма — массированная ракетная атака на мирные города Украины, где люди мирно спали в своих домах.

В ночь на четверг, 9 марта, власти россии* решили «поздравить» украинских женщин с Международным женским днем — оккупационные войска устроили массированную атаку на Украину. Сначала захватчики запустили дроны-камикадзе Shahed, после чего в ряде областей сообщали о работе ПВО.

Подробнее об этом информирует издание Обозреватель и ряд Telegram-каналов.

Сигнал воздушной тревоги раздался в украинских городах в районе 2 часов ночи. А уже около 03:30 в Днепре прогремел первый громкий взрыв, который слышали в разных районах города. Еще несколько взрывов прогремело в городе около 05:00. В социальных сетях были опубликованы видеозаписи, на которых было видно свет от пожара, освещавший ночное небо над городом.

Серия взрывов также потрясла Харьков, по словам мэра Игоря Терехова. Энергетическая инфраструктура была атакована. Жителям было рекомендовано укрыться. После взрывов некоторые жители Харькова и Днепра остались без электричества.

Известно, что оккупанты нанесли около 15 ударов по Харькову и окрестностям. В регионе подтвердили повреждение объекта инфраструктуры и частного жилого дома. Из-под завалов последнего были спасены две женщины.

В Одесской области ракета попала в объект энергетической инфраструктуры, как сообщил глава региональной государственной администрации Максим Марченко. Также были повреждены жилые дома.

В Киевской области была развернута ПВО, по словам региональной государственной администрации. Около 05:50 четверга в столице раздался очень мощный взрыв, и дым поднялся в небо. Мэр Виталий Кличко подтвердил взрывы в Голосеевском районе города. Повторный взрыв в Киеве состоялся около 7 утра в Святошинском районе украинской столицы, но пока не известно, ПВО это было или вражеская ракета.

Официальные власти сперва заявляли, что ночь прошла без жертв, однако после в сети появилась информация в Telegram, что в Николаевской области есть жертвы обстрела.

На момент выхода материала, в ряде регионов Украины продолжатся воздушная тревога. Власти не информируют население о причинах, но, скорее всего, в воздухе продолжают находиться иранские дроны Shahed.

О том, какое количество ракет и дронов было запущено, так же пока не сообщается. Следует дождаться официального заявления Генштаба Украины.

Ранее «Курсор» информировал, что россияне начали запускать «пустые» ракеты. Что это такое и для чего необходимо, читайте в нашем материале.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!