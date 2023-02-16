Ночная ракетная атака на Украину: россияне начали запускать «пустые» ракеты

Почти год идет война в Украине против российского агрессора. С каждой новой неделей оккупанты начинают выдумывать все более необычные способы ведения войны, чтобы хоть на шаг приблизится к «целям» своей «специальной военной операции»

Новый массированный ракетный обстрел Украины состоялся в ночь на 16 февраля. Пока мирные украинцы отдыхают перед началом нового трудового дня, россия* начала атаковать украинские города.

Источники информируют, что несколько ракет долетели до своих целей. К примеру, hromadske.ua сообщает, что было одно попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Издание «Обозреватель» информирует, что было выпущено 8 ракет типа «Колибр», но ни одна из них не попала в цель. В то же время, во Львовской области пока не определили тип ракеты, которая спровоцировал инцидент со взрывов и последующим возгоранием объекта инфраструктуры.

Многие украинские военные специалисты, а также те, кто находится в рядах ВСУ, проинформировали, что этой ночью много ракет, летевших в Украину, были лишены боевого заряда.

Чиновники из Офиса Президента Украины сообщают, что помимо ракет, врагом были запущены ударные БПЛА. В то же время сообщается, что силы ПВО максимально выполнили цели по перехвату и уничтожению всех вражеских объектов.

Судя по всему, российская федерация меняет тактику ведения войны. В последние несколько дней участилась аэроразвездка с помощью непонятных дронов, целью которой является определения местоположения западных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее «Курсор» информировал, что российский оппозиционер рассказал о планах Байдена и путина в контексте война в Украине.

Напоминаем, что аналитики ISW раскрыли катастрофические потери армии рф на войне в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!