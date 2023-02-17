Норвежские ученые реконструировали лицо подростку, жившему 8300 лет назад

Для этого были сделаны два сканирования черепа с помощью компьютерной томографии

В музее Hå Gamle Prestegard на юге Норвегии хранится реконструкция тела подростка, жившего 8300 лет назад в эпоху мезолита.

Об этом сообщает Live Science.

Останки подростка, которого ученые назвали Вистегуттен, что по-норвежски означает «мальчик из Висте» археологи нашли в пещере среднего каменного века в Рандаберге на западном побережье Норвегии.

Исследователи обнаружили, что у 15-летнего мальчика был необычный череп с заболеванием, известным как скафоцефалия, что означало, что его череп слишком рано вырос, в результате чего голова росла назад, а не в сторону.

Также ученые отметили, что его рост составлял 1,25 метра, что считается небольшим ростом даже для времен мезолита. В то же время, несмотря на его особенности останки мальчика указывают на то, что он был здоров и хорошо упитан.

Кроме того на месте находки археологи обнаружили множество останков животных, что указывает на достаточный запас пищи. Также там были найдены кухонные отходы, костяные украшения и рыболовные инструменты, что позволяет предположить, что там жили и работали древние люди.

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