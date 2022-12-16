Норвежскому режиссеру грозит тюрьма за слова о том, что мужчина не может быть беременным или лесбиянкой

Конфликт возник между обвиняемой и мужчиной, который идентифицирует себя как «мать-лесбиянка» и «геймер».

В Норвегии режиссеру грозит до трех лет тюрьмы по уголовному обвинению в разжигании ненависти за высказывание о том, что мужчина не может стать лесбиянкой.

Об этом сообщает Reduxx.

Тонье Гьевьон, режиссер-лесбиянка и актриса, 17 ноября была проинформирована о нахождении под следствием из-за публикации на ее странице в Facebook.

«Мужчинам так же невозможно стать лесбиянками, как и мужчинам забеременеть. Мужчины остаются мужчинами независимо от их сексуальных фетишей», ‒ написала она.

Таким образом она ответила известной норвежской транс-активистке Кристин Джентофт, трансгендерному биологическому мужчине, который идентифицирует себя как «мать-лесбиянка» и «геймер».

Джентофт ранее обвинила другую женщину, Кристину Эллингсен, в трансфобии по аналогичному заявлению. Сейчас Эллингсен тоже находится под следствием. Ей грозит 3-летнее тюремное заключение в случае признания ее вины.

Гьевьон заявила, что она намеренно разместила свое сообщение в Facebook, чтобы привлечь внимание к законам Норвегии о разжигании ненависти, в которые в 2020 году были внесены поправки, добавившие «гендерную идентичность и гендерное самовыражение» в категории, защищенные от разжигания ненависти.

Человеку, которого признали виновным в разжигании ненависти, грозит штраф или тюремное заключение на срок до 1 года за личные высказывания и до 3 лет за публичные комментарии. По мнению активистов за права женщин, поправка подрывает свободу слова и самовыражения в Норвегии.

Журналисты пишут, что первое обвинение в дискриминации в стране, связанное с гендерной идентичностью, подали в 2018 году в отношении биологического мужчины. Он был недоволен тем, что его просили не пользоваться душем в женских раздевалках спортивного центра.

«Курсор» сообщал, что Кембриджский словарь изменил определение слова «женщина».