Кембриджский словарь изменил определение слова женщина

Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) расширил определение слова «женщина». Теперь оно предполагает любого взрослого индивида, определяющего себя как женщина.

«Взрослый человек, который живет и определяет себя как женщину, даже если при рождении ему приписали другой пол (an adult who lives and identifies as female though they may have been said to have a different sex at birth)», — сказано в определении.

Помимо описания эксперты также привели на сайте два примера употребления слова «женщина»:

Она была первой транс-женщиной, избранной на государственную должность

Мэри – женщина, которой при рождении присвоили мужской пол

Вместе с тем в кембриджском словаре есть традиционное определение, в соответствии с которым, женщина – это «взрослый человек женского пола».

Отметим, что Кембриджский словарь является одним из основных словарей для тех, кто занимается изучением английского языка. Впервые его опубликовало в 1995 году издательство Кембриджского университета под названием Кембриджский международный словарь английского языка.

В словаре содержится более 140 тысяч слов, словосочетаний и значений. Он подходит для учащихся на уровнях CEFR B2-C2. Публикация четвертого издания словаря состоялась в 2013 году.

Ранее компания WPA Intelligence провела опрос и установила, что 25% сторонников демократической партии США уверены, что мужчина способен забеременеть. Среди белых женщин-демократов с высшим образованием с этим согласны 36%.

Среди американцев все больше людей, склоняющихся к концепту, согласно которому гендер человека не продиктован его биологическим полом. Больше об этом исследовании читайте здесь.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу пообещал защищать демократию и ЛГБТ.