Новая вспышка холеры охватила десятки стран - что говорят в ВОЗ

Жертвами инфекции уже стали тысячи человек.

В соответствии с данными Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество случаев заболеваний холерой за последний год увеличилось более чем вдвое. В 2022 году было зарегистрировано более 472 тысяч случаев холеры, по сравнению с более чем 223 тысячами случаев в 2021 году.

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Холера была обнаружена в 44 странах, что означает увеличение числа государств, столкнувшихся с этим заболеванием в сравнении с прошлым годом, когда было зафиксировано распространение в 35 странах.

Согласно данным ВОЗ, наибольшее число случаев холеры в прошлом году было отмечено в Афганистане, Камеруне, Демократической Республике Конго, Малави, Нигерии, Сомали и Сирии.

ВОЗ отмечает, что конфликты, изменение климата, недостаточные инвестиции в развитие стран, а также миграция через уязвимые территории способствуют увеличению вспышек холеры. Отмена ограничений, связанных с COVID-19, включая сокращение мер по профилактике и контролю инфекций, а также сокращение финансирования на справку о вспышках влияет также на другие заболевания, включая холеру", - отмечают в ВОЗ.

Уровень смертности от холеры составляет 0,5%, что привело к 2349 случаям смерти. Эксперты ВОЗ отмечают, что на данный момент не хватает данных об инфекции. Они прогнозируют, что ежегодно может возникать от 1,3 до 4 миллионов случаев заболевания и до 143 тысяч смертей.

Холера - это острая диарейная инфекция, которая чаще всего передается через употребление зараженных продуктов и воды. Симптомы холеры включают диарею, мышечные судороги, резкое изменение внешности (западение глаз, посинение губ и ушных раковин), холодную кожу при нормальной или пониженной температуре тела, одышку и резкую слабость.

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