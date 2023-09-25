Вспышка коклюша в Израиле: сколько детей заболело с начала года

Большая часть заболевших зафиксирована в Иерусалиме.

В последнее время в Израиле растет количество заболеваний коклюшем - острой инфекцией, которая поражает слизистую оболочку верхних дыхательных путей. Большую опасность она представляет для маленьких детей.

Об этом сообщает издание "Детали".

Министерство здравоохранение уже разослало медицинским работникам письма, в которых сказано о новой вспышке заболеваемости, при чем большинство случаев выявлено в Иерусалиме, где процент непривитых детей весьма высокий.

Согласно данным, за первое полугодие 2023 года (с января по июль) в нашей стране зафиксировано 614 случаев заболевания коклюшем и врачи указывают на то, что это может быть вызвано снижением уровня вакцинации. Если в 2018 году показатель составлял 97 процентов, то в 2021-м году он упал до 93,5 процента. Такая тенденция вызывает обеспокоенность у медиков.

Родителей призывают детям делать вакцины, потому что заболевание может привести к серьезным осложнениям, в частности пневмонии, а также воспалению мозга. Большинству младенцев требуется госпитализация.

"Курсор" писал ранее, что в августе 2023 года в Израиле было зафиксировано 166 случаев коклюша. В министерстве здравоохранения выпустили рекомендации, которые помогут уберечь здоровье малышей.

Еще мы писали, что в последние дни умножились сообщения о том, что у ряда собак в Израиле была обнаружена бактерия под названием Brucella canis (бруцеллез), которая может вызывать усталость, хромоту, глазные инфекции, снижение фертильности, аборты, проблемы с яичками и неудачную беременность.