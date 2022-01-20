Новая Зеландия заявляет, что не будет вводить локдаун в связи с распространением Омикрона

09:25, Сегодня
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Пандемия коронавируса
Фото: pixabay.com

Новая Зеландия одна из немногих оставшихся стран, избежавших ранее вспышек заболеваемости штамма Омикрон, но премьер-министр Джасинда Ардерн заявила в четверг, что вспышка неизбежна, и в стране будут установлены ограничения, как только она будет обнаружена.

Премьер-министр заявтла,  что Новая Зеландия не будет вводить такие жесткие ограничения, которые она использовала ранее, в том числе для штамма Дельта.

Об этом сообщает Washington Post.

«Эта стадия пандемии отличается от того, с чем мы сталкивались раньше, ведь Омикрон более заразен, — сказала Ардерн.

Также она сказала, что в течение 24–48 часов после обнаружения штамма Омикрон, страна перейдет в «красный» режим. Это позволит предприятиям оставаться открытыми, а внутренние поездки будут продолжаться, но это будет обязывать школьников носить маски и ограничит скопление людей до 100 человек.

В настоящее время большая часть Новой Зеландии находится в «оранжевом» режиме, который требует ношения масок и подтверждения вакцинации, но не ограничивает скопление людей.

Около 93% новозеландцев в возрасте 12 лет и старше полностью вакцинированы, а 52% сделали повторную прививку. В стране недавно стартовала вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Сейчас в Новой Зеландии наблюдается рост числа людей инфицированных Омикроном, в основном это те, кто прибыл из других стран.
Это создало нагрузку на систему здравоохранения и побудило правительство ограничить въезд в страну.
Лидер оппозиции Кристофер Люксон сказал, что Ардерн плохо спланировала защиту и противодействие Омикрону. Также он считает, что в стране недостаточно экспресс-тестов на COVID-19 на человека.

Ардерн сказала, что самое важное, что могут сделать люди, — это сделать повторную прививку, которая уменьшит тяжесть омикронной инфекции и позволит большинству людей выздороветь дома, а не в больнице.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что стало известно, защищает ли четвертая вакцина от Омикрона.

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Автор материала:
Кати Адхам
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