Новая Зеландия заявляет, что не будет вводить локдаун в связи с распространением Омикрона

Также она сказала, что в течение 24–48 часов после обнаружения штамма Омикрон, страна перейдет в «красный» режим. Это позволит предприятиям оставаться открытыми, а внутренние поездки будут продолжаться, но это будет обязывать школьников носить маски и ограничит скопление людей до 100 человек.

В настоящее время большая часть Новой Зеландии находится в «оранжевом» режиме, который требует ношения масок и подтверждения вакцинации, но не ограничивает скопление людей.

Около 93% новозеландцев в возрасте 12 лет и старше полностью вакцинированы, а 52% сделали повторную прививку. В стране недавно стартовала вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Сейчас в Новой Зеландии наблюдается рост числа людей инфицированных Омикроном, в основном это те, кто прибыл из других стран.

Это создало нагрузку на систему здравоохранения и побудило правительство ограничить въезд в страну.

Лидер оппозиции Кристофер Люксон сказал, что Ардерн плохо спланировала защиту и противодействие Омикрону. Также он считает, что в стране недостаточно экспресс-тестов на COVID-19 на человека.