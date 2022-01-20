Новая Зеландия заявляет, что не будет вводить локдаун в связи с распространением Омикрона

«Эта стадия пандемии отличается от того, с чем мы сталкивались раньше, ведь Омикрон более заразен, — сказала Ардерн.
Также она сказала, что в течение 24–48 часов после обнаружения штамма Омикрон, страна перейдет в «красный» режим. Это позволит предприятиям оставаться открытыми, а внутренние поездки будут продолжаться, но это будет обязывать школьников носить маски и ограничит скопление людей до 100 человек.
В настоящее время большая часть Новой Зеландии находится в «оранжевом» режиме, который требует ношения масок и подтверждения вакцинации, но не ограничивает скопление людей.
Около 93% новозеландцев в возрасте 12 лет и старше полностью вакцинированы, а 52% сделали повторную прививку. В стране недавно стартовала вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Ардерн сказала, что самое важное, что могут сделать люди, — это сделать повторную прививку, которая уменьшит тяжесть омикронной инфекции и позволит большинству людей выздороветь дома, а не в больнице.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что стало известно, защищает ли четвертая вакцина от Омикрона.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.