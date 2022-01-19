Стало известно, защищает ли четвертая вакцина от Омикрона

Согласно наблюдениям, четвертая доза вакцины Pfizer действительно повышает уровень антител в крови, но не обеспечивает защиты от заражения штаммом коронавируса Омикрон.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
Данная информация получена путем исследования 150 медицинских работников, проведенного в Медицинском центре Шиба.
«Через две недели после введения четвертой вакцины мы видим хороший рост антител, выше, чем после третьей дозы, но недостаточно высокий против Омикрона», — сказал ведущий исследователь профессор Гили Регев-Йохай.
Ранее были проведены клинические испытания для изучения безопасности и эффективности четвертой прививки Pfizer. Было введено 4-ю вакцину 150 здоровым сотрудникам, которые были ревакцинированы не менее четырех месяцев назад. Все они имели результат ниже 700, что свидетельствует о том, что они не имеют достаточно антител для защиты от варианта Омикрон.
Ранее в январе Регев-Йохай сказала, что уровень антител увеличился в пять раз за неделю после укола, что она назвала хорошим результатом, но ниже, чем они надеялись, потому что результат был аналогичен результату после третьего укола и не выше.
«Это не то, что вы ожидаете от бустера», — сказала она тогда.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что вакцина может снизить количество случаев «длительного COVID».
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