Стало известно, защищает ли четвертая вакцина от Омикрона

Данная информация получена путем исследования 150 медицинских работников, проведенного в Медицинском центре Шиба.

«Через две недели после введения четвертой вакцины мы видим хороший рост антител, выше, чем после третьей дозы, но недостаточно высокий против Омикрона», — сказал ведущий исследователь профессор Гили Регев-Йохай.

Ранее были проведены клинические испытания для изучения безопасности и эффективности четвертой прививки Pfizer. Было введено 4-ю вакцину 150 здоровым сотрудникам, которые были ревакцинированы не менее четырех месяцев назад. Все они имели результат ниже 700, что свидетельствует о том, что они не имеют достаточно антител для защиты от варианта Омикрон.

Ранее в январе Регев-Йохай сказала, что уровень антител увеличился в пять раз за неделю после укола, что она назвала хорошим результатом, но ниже, чем они надеялись, потому что результат был аналогичен результату после третьего укола и не выше.