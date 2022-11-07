Новое обострение: на армяно-азербайджанской границе снова обстрелы

В ночь с 6 на 7 ноября на армяно-азербайджанской границе снова были зафиксированы обстрелы. Стороны обвинили друг друга в нарушениях и провокациях.
Об этом сообщает Министерство обороны Армении.
Ереван и Баку обменялись взаимными обвинениями в обстрелах. В Армении заявили о ночной атаке, в то же время Азербайджан заявил, что их позиции были обстреляны еще вечером 6 ноября.
В Министерстве обороны Армении заявили, что ночью 7 ноября азербайджанские войска открыли огонь по армянским пограничным позициям. Для обстрела они использовали стрелковое оружие разного калибра.
В то же время Министерство обороны Азербайджана заявило, что вечером 6 ноября армянские войска обстреляли их позиции и азербайджанские войска приняли ответные меры.
Уточняется, что армянская армия не понесла потерь. Кроме того, в Минобороны отметили, что ситуация на границе относительно стабильная.
Отметим, что предыдущее обострение между странами было 13 сентября 2022 года. Азербайджан и Армения заявили об обстрелах и провокациях.
«Курсор» писал ранее, что премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что его страна потеряла 105 человек в ходе боев на границе с Азербайджаном с 13 сентября.