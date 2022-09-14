В Армении заявили о 105 погибших на границе с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что его страна потеряла 105 человек в ходе боев на границе с Азербайджаном с 13 сентября.

По словам главы правительства, в результате военных действий Азербайджану удалось установить над некоторыми территориями Армении.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«На данный момент у нас есть информация о гибели 105 наших военнослужащих», – заявил Пашинян.

Он добавил, что Армения уже обратилась в ОДКБ по 4-й статье, предусматривающей «восстановление территориальной целостности Армении и обеспечение вывода азербайджанских ВС с территории страны». Глава МИД Арарат Мирзоян заявил, что миссия ОДКБ прибудет в Армению 15 сентября.

Известно, что во вторник, 13 сентября, между воинскими частями Армении и Азербайджана вспыхнули ожесточенные боевые столкновения. В первой стране заявили, что вторая провела артиллерийский обстрел нескольких приграничных городов. Армения ответила на то, что она назвала «крупномасштабной провокацией».

Это началось на фоне возобновления военного конфликта, связанного с территорией Нагорного Карабаха. Обе страны привычно обвинили друг друга в эскалации.

В Евросоюзе призвали обе стороны прекратить боевые действия. Там утверждают, что государства-члены Совета Европы должны решать разногласия мирным переговорным путем.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что достичь мира в армяно-азербайджанском конфликте можно лишь на основе соблюдения и уважения Арменией территориальной целостности Азербайджана.

В Иране тоже отреагировали на военные столкновения между соседними государствами и сказали, что не приемлют никаких изменений границ между Арменией и Азербайджаном. Также Тегеран предложил свою помощь в урегулировании конфликта.

Ранее «Курсор» сообщал, что *россия стала причиной недееспособности ОДКБ.

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