Снова холостяк: известный голливудский актер расстался с девушкой

47-летний американский актер, звезда фильмов «Титаник» и «Выживший» расстался со своей девушкой после 4-х лет отношений.

Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо расстался со своей девушкой Камилой Морроне после 4-х лет отношений. Но причина разрыва пока неизвестна.

Об этом сообщает издание People.

Пару вместе последний раз видели на пляже в Малибу в День независимости США, а уже в августе модель отдыхала вместе с мамой. А Леонардо Ди Каприо заметили на прошлой неделе в компании друзей в Лос-Анджелесе.

Знаменитости, несмотря на большую разницу в возрасте, были вместе около 4 лет. Сами звезды, как и их представили, пока отказываются комментировать информацию о разрыве и что послужило причиной такого решения.

Отметим, что о романе актера с моделью стало известно в январе 2018 года. А уже через год инсайдер сообщил, что Леонардо Ди Каприо серьезно настроен по отношению к девушке и уже познакомил ее со своими родителями. Пару стали все чаще замечать вместе. Первый публичный выход они сделали в 2020 году, появившись на красной дорожке церемонии «Оскар».

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