Новый F-15IA обеспечит Израилю «господство в воздухе» — президент Boeing

Начальник оборонного крыла производителя самолетов Boeing Тед Колбер находился с визитом в Израиле, чтобы ускорить поставку новых, долгожданных самолетов-заправщиков и истребителей для израильских ВВС, стремящихся повысить свои возможности для нанесения ударов по Ирану.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Колберт сказал: «Его визит в Израиль поможет убедиться, что абсолютно ясно, что мы по-прежнему привержены служению Израилю. Это выражается в двух больших программах, над которыми мы сейчас работаем, — F-15IA и KC-46». (F-15IA в США называется F-15EX и предназначен для замены старого израильского F-15I, который использовался около 50 лет).

«Мы считаем, что они представляют собой возможности длинной руки Израиля для выполнения его ключевых задач сегодня и в будущем. Мы выражаем то, как Boeing может продолжать двигаться вперед, чтобы наилучшим образом поддерживать атакующий и оборонительный потенциал Израиля. Мы используем новейшее программное обеспечение и инженерные методы, чтобы взять бренд, который существовал в течение 50 лет [старый F-15I, который в настоящее время использует Израиль], и вывести его на новый уровень, используя открытую архитектуру, полезную нагрузку и дальность полета», — сказал он.

После того, как израильское правительство на несколько лет застопорило процесс заказа 25 самолетов F-15IA с возможностью приобретения еще 25 в более позднее время, Иерусалим недавно снова начал продвигаться этот процесс.

На вопрос о том, когда прибудут F-25, Колберт сказал: «Мы очень тесно сотрудничаем с правительством США, работаем с правительством Израиля, чтобы предоставить возможности как можно быстрее. Но это не мое решение, как это работает. Наша команда очень усердно работает на заводах, чтобы выполнить все обязательства, на которые мы согласились».

Колбера спросили, как F-15IA сможет справиться с иранской зенитной ракетной системой С-300 и зенитно-ракетной системой С-400, если Исламская Республика когда-либо приобретет ее, учитывая заявления о том, что самолет Lockheed Martin F-45 может перехитрить эти системы. Он ответил, что с точки зрения «господства в воздухе, он способен выполнять» любую миссию, для которой он потребуется, не касаясь конкретно сценариев С-300 или С-400.

Военные стратеги, предполагающие, как будет выглядеть потенциальный израильский удар по ядерной программе Ирана, часто предполагают, что F-35 может первым нанести удар, чтобы устранить угрозу зенитно-ракетной системы, но затем самолет F-15 (старый или новый) сделает больше поражающих ударов, поскольку он может нести гораздо больше вооружения, чем типичный F-35.

Помимо F-15IA, в центре внимания Кольбра был также самолет-заправщик KC-46, важный для потенциальной дальней атаки, например, на Иран.

Ранее Курсор писал, что СМИ сообщили, что Израиль заказал у США самолеты, способные атаковать ядерные объекты в Иране. F-15 EX способен атаковать укрепленные и подземные цели, а также нести вооружение общей массой 3,75 тонны, включая гиперзвуковое оружие. Израиль разместил заказ на закупку 25 истребителей F-15 EX у США.